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Жириновский рассказал о планах принять закон о новогодней пенсии

Лидер ЛДПР Жириновский рассказал о планах принять закон о 13-й пенсии и повысить МРОТ
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский . Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия планирует принять во время весенней сессии Государственной Думы законопроект о 13-й пенсии, которая будет выплачиваться под Новый год. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Также он рассказал о планах увеличить МРОТ до 15 тысяч рублей. «В стране растет экономическое неравенство: сверхбогатые становятся еще богаче, а бедные беднее», — написал политик. По его словам, в перспективе планируется поднять МРОТ до 30 тысяч рублей.

С предложением ввести 13-ю пенсию для россиян выступил председатель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов. Он направил соответствующий законопроект в правительство для получения заключения.

Марина Совина
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