Житель Литвы выиграл рекордные для стран Балтии деньги

Житель Литвы выиграл рекордные для стран Балтии 24 миллиона евро (2,1 миллиарда рублей) и побил рекорд прошлого года. Об этом сообщается на сайте Lrytas.lt.

Главный денежный приз составил более 48 миллионов евро (4,2 миллиарда рублей), который был разделен пополам между двумя победителями — жителем Литвы и жителем Германии. Заместитель главного директора одной из компаний-организаторов лотереи Донатас Казлаускас заявил, что такого приза еще никогда не было не только в Литве, но и во всех странах Балтии.

По данным издания, мужчина купил счастливый билет 20 января в магазине сети Maxima в Вильнюсе. В 2021 году другой житель Вильнюса зашел в магазин за минеральной водой, заодно приобрел лотерейный билет и разбогател на 13 миллионов евро (1,1 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что житель американского города Хамтрамк, штат Мичиган, купил выигрышный лотерейный билет и стал миллионером на следующий день после того, как ему приснилось, что он сорвал джекпот и разбогател. 32-летний американец рассказал, что часто покупает лотерейные билеты, несмотря на то, что его жена относится к такому развлечению скептически.

