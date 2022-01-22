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В Рязанской области заметили колонну военной техники

Очевидец заснял движущуюся из Москвы в сторону Рязани колонну военной техники

Водитель автомобиля заметил движущуюся из Москвы в сторону Рязани колонну военной техники и заснял бронетранспортеры на видео. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте rznlife.ru.

Очевидец утверждает, что заметил военную технику в Зеленинских двориках в Рыбновском районе Рязанской области. Он добавил, что колонна, состоящая из бронетранспортеров, двигалась из Москвы в сторону Рязани.

В комментариях к посту пользователи предположили, что колонна направляется на военные учения.

Ранее сообщалось, что военный эксперт и член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский рассказал об особенностях внезапной проверки российской армии. Он добавил, что военные учения на незнакомых полигонах позволяют лучше отработать навыки командования штабов по подготовке и ведению боя.

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