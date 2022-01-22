Президент Молдавии Майя Санду не увидела новых причин для беспокойства из-за российских войск в Приднестровье. Об этом она сообщила в интервью румынскому телевидению, передает «Интерфакс».

Санду прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о подготовке российскими военными провокаций. «У нас нет доступа в Приднестровский регион, чтобы точно сказать, что там происходит. Мы не можем сказать точно, сколько там сейчас российских военнослужащих», — сказала она.

Однако, по словам президента, Кишинев мониторит ситуацию. «У нас нет информации о том, что там что-то изменилось по сравнению с тем, что было раньше. Изменений мы не видим, нет причин для большего беспокойства», — отметила Санду, которая не раз выступала за полный вывод российских войск из Приднестровья.

Она подчеркнула, что Молдавия «озабочена ситуацией с региональной безопасностью», консультируется с иностранными партнерами и «готовит разные сценарии, чтобы обеспечить свою безопасность». «Очень надеемся, что эти сценарии не понадобятся, что будет найдено мирное решение всех проблем», — заключила Санду.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон учитывают возможность нападения России на Украину со стороны Приднестровья.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждает, что российские спецслужбы готовят провокации против своих же военнослужащих, чтобы обвинить в этом Украину. «13 января в 3 ОМСБр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого личному составу указано, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе населенного пункта Колбасна», — заявили в ведомстве.

Москва со своей стороны не раз отрицала наличие каких-либо агрессивных планов.