Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Санду не увидела новых причин для беспокойства из-за российских войск

Майя Санду не увидела причин для большего беспокойства из-за войск в Приднестровье

Фото: Julien de Rosa / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду не увидела новых причин для беспокойства из-за российских войск в Приднестровье. Об этом она сообщила в интервью румынскому телевидению, передает «Интерфакс».

Санду прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о подготовке российскими военными провокаций. «У нас нет доступа в Приднестровский регион, чтобы точно сказать, что там происходит. Мы не можем сказать точно, сколько там сейчас российских военнослужащих», — сказала она.

Однако, по словам президента, Кишинев мониторит ситуацию. «У нас нет информации о том, что там что-то изменилось по сравнению с тем, что было раньше. Изменений мы не видим, нет причин для большего беспокойства», — отметила Санду, которая не раз выступала за полный вывод российских войск из Приднестровья.

Материалы по теме:
Потеряли берега 30 лет назад Приднестровье отделилось от Молдавии. Как начиналась война, о которой все забыли?
Потеряли берега30 лет назад Приднестровье отделилось от Молдавии. Как начиналась война, о которой все забыли?
7 сентября
Игра в нестабильность В Молдавии пришла к власти оппозиция. Чем грозит России потеря еще одного союзника?
Игра в нестабильностьВ Молдавии пришла к власти оппозиция. Чем грозит России потеря еще одного союзника?
17 ноября

Она подчеркнула, что Молдавия «озабочена ситуацией с региональной безопасностью», консультируется с иностранными партнерами и «готовит разные сценарии, чтобы обеспечить свою безопасность». «Очень надеемся, что эти сценарии не понадобятся, что будет найдено мирное решение всех проблем», — заключила Санду.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон учитывают возможность нападения России на Украину со стороны Приднестровья.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждает, что российские спецслужбы готовят провокации против своих же военнослужащих, чтобы обвинить в этом Украину. «13 января в 3 ОМСБр ВС Приднестровского региона Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого личному составу указано, что ожидаются провокации со стороны Украины в районе населенного пункта Колбасна», — заявили в ведомстве.

Москва со своей стороны не раз отрицала наличие каких-либо агрессивных планов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
София Сарджвеладзе
Обсудить
Последние новости
«Роскосмос» назвал последствия инцидента с визой российского космонавта для МКС
Стало известно о просьбе Си Цзиньпина к Путину насчет Украины
Электричка проехала по Подмосковью с открытыми дверьми в мороз
Троллейбус проехался с зажатой в дверях российской пенсионеркой
Диетолог назвала защищающие организм от омикрона продукты
Лавров подшутил над журналистами и рассмешил президента Швейцарии
Санду не увидела новых причин для беспокойства из-за российских войск
Изнасиловавший девочку хоккеист оказался замешан в еще одном скандале
Захарова сравнила материал DW с пропагандой времен Второй мировой войны
Российская актриса уменьшила грудь после родов и поделилась опытом
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter