Доктор Мясников назвал главную опасность соусов

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире авторской программы на канале «Россия 1» предупредил о вреде соусов, которые многие россияне обычно даже не учитывают в рационе. Выпуск программы доступен на YouTube.

По его словам, самая здоровая пища готовится без соли и сахара и с минимумом специй, а также употребляется без соусов. Во-первых, подчеркнул доктор, жидкие приправы содержат огромное количество калорий, нередко калорийность только одного соуса может превысить энергетическую ценность всего блюда. Как объяснил Мясников, это обусловлено особенностью их приготовления. К примеру, при производстве кетчупа используют сахар, муку, соль, загустители и консерванты, а соевый соус содержит большое количество соли, поэтому противопоказан гипертоникам.

Другой исходящей от соусов угрозой является высокий риск пищевых отравлений. Во многом это актуально для туристов, которые находятся на отдыхе в жарких странах.

«Шикарные отели, пять звезд, все хорошо. А травятся через соусы, так как они стоят на столике день, два, месяц. И никто их не меняет. Там заводятся сальмонелла, кишечная палочка. Поэтому помните, что соусы надо также держать в холодильнике», — предупредил Мясников.

В качестве альтернативы тем, кто отказаться от кетчупа или майонеза не может, врач предложил готовить соусы самим и обязательно хранить их в холодильнике.

Ранее Мясников назвал вирусный гепатит заболеванием, повышающим риск развития рака печени. Также он подчеркнул, что риски заболеть раком печени могут зависеть от годов рождения. В частности, они высокие у тех, кто родился между 1945 и 1965 годами, поскольку на эти года пришелся пик заболеваемости гепатитом С.