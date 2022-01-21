Доктор Мясников назвал повышающее риск рака заболевание

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал вирусный гепатит заболеванием, повышающим риск развития рака печени. Выпуск, в котором он объяснил, как гепатиты B и C влияют на здоровье, доступен на YouTube.

Доктор отметил, что важно помнить о способах передачи вирусных гепатитов. «Все это передается с кровью — это операции, стоматологи и даже при переливании крови один [случай] на миллион проскакивает», — предупредил Мясников, добавив, что гепатит B чаще передается при половых контактах.

По словам телеведущего, для профилактики онкологического заболевания людям необходимо точно знать, нет ли у них вирусного гепатита. «У вас много татуировок — вы должны пойти сдать анализы. Вы не знаете, были ли вы привиты от гепатита B, — вы должны пойти определить», — сказал он. Если при проверке на наличие антител к гепатиту B титры оказались низкими, следует ревакцинироваться, подчеркнул специалист.

Также Мясников рассказал, что риски заболеть раком печени могут зависеть от годов рождения. В частности, они высокие у тех, кто родился между 1945 и 1965 годами. Врач объяснил это тем, что именно на эти года рождения исторически приходился пик заболеваемости гепатитом C. «Путь тут простой: хронический гепатит — цирроз — и переход в рак», — заключил он.

Ранее Мясников назвал напиток, снижающий риск развития сахарного диабета. Доктор рассказал, что рацион питания диабетиков должен включать овощи, фрукты, рыбу, молочные продукты и орехи. Он отметил, что от развития диабета также защищают кофе и чай с содержанием кофеина.