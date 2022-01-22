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Зеленский призвал понять причины неудачи при создании Украины в 1919 году

Президент Украины Зеленский призвал понять причины неудачи объединения УНР и ЗУНР

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан понять причины неудачи при создании единой и независимой Украины в 1919 году. Текст выступления Зеленского по случаю Дня соборности опубликован на его официальном сайте.

День соборности отмечается в годовщину провозглашения Акта об объединении Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики (УНР) и (ЗУНР).

По словам Зеленского, это была важная страница в летописи государства, а соборность Украины — «это не только про историю, это про наше настоящее и будущее».

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Важно изучать историю страны, анализировать ошибки, проводить исторические параллели и делать правильные выводы, подчеркнул президент. «Ответить на вопрос — почему так произошло, что отсчет современной независимой Украины ведется не с 22 января 1919 года, и как нам действовать, чтобы этот отсчет больше никогда не прерывался», — продолжил Зеленский.

По мнению политика, основой успехов Украины является единство народа.

Ранее Зеленский назвал своей главной целью завершение войны в Донбассе.

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Алевтина Запольская
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