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Президент Сербии прокомментировал информацию о подготовке покушения на него

Президент Сербии Вучич назвал информацию о подготовке покушения на него не особо значимой

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink прокомментировал информацию о подготовке покушения на него. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это информация не является особо значимой для граждан. «Их больше интересуют собственные проблемы, и они не хотят жить еще и с нашими проблемами. Они хотят, чтобы мы решали их проблемы, а не нагружали их своими», — сказал политик.

По его словам, он получил данные о семи членах преступной группы и возможных источниках получения оружия для покушения. Эта информация будет проверяться сотрудниками правоохранительных и судебных органов.

«Я всегда скептичен по этому вопросу и не поднимаю панику. Это не так легко сделать», — сказал президент Сербии.

Ранее глава МВД Сербии Александар Вулин заявил о подготовке покушения на президента республики. По его словам, одна из стран ЕС передала информацию об организованной преступной группе (ОПГ). Ее создал криминальный авторитет Радое Звицер, глава Кавачского криминального клана. Целью создания банды является убийство политика.

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Марина Совина
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