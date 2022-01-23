Курсу доллара предсказали падение до 63 рублей

Главный макроэкономист «Ингосстрах-инвестиции» Антон Прокудин спрогнозировал к осени падение курса доллара до 63 рублей. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт считает, что укреплению рубля способствует снятие рисков, исходящих от международной политики. «Санкционная премия в курсе доллара в текущем году вырастала до 5 рублей. Однако мы продолжаем позитивно оценивать ожидаемое движение курса рубля на горизонте года (...) Укреплению поспособствует ощутимое замедление инфляции», — пояснил он.

Кроме того, по словам специалиста, существует риск внезапного падения цен на нефть, из-за которого возможны резкие колебания валютного курса. Однако во время отопительного сезона (с октября по апрель) снижение нефтяных котировок оценивается как маловероятное из-за энергетического кризиса в Европе.

Экономист добавил, что неожиданное повышение цен на газ может вызвать дополнительный приток валютных поступлений по каналу «Газпрома», что также станет дополнительным фактором укрепления рубля.

Ранее россияне назвали лучшую валюту для хранения накоплений. Хранить сбережения или их часть стоит в долларах, убеждены 46 процентов россиян. Евро в качестве лучшей валюты для этих целей назвали 44 процента, а рубль — 41 процент. При этом оставлять накопления в отечественной валюте считает допустимым минимальное с 2014 года количество россиян.