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Возможный перевод девятилетней студентки МГУ в школу юного психолога объяснили

Член СПЧ Асмолов: перевод Тепляковой в школу юного психолога помог бы развитию ее личности

Кадр: Первый канал / YouTube

Возможный перевод девятилетней студентки МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой в школу юного психолога помог бы развитию ее личности. Такое объяснение дал MK.RU заведующий кафедрой психологии личности психфака МГУ, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Асмолов.

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Евгений Тепляков, отец студентки-вундеркинда, негативно высказался о предложении Асмолова. По мнению мужчины, члену СПЧ следовало бы привести свое состояние к душевной гармонии до того, как начинать раздавать советы.

В ответ на это завкафедрой психологии личности психфака МГУ призвал Теплякова решать все возникающие противоречия в деловом формате с привлечением экспертов

Родителям девочки-вундеркинда вместо того, чтобы воспринимать любое предложение в штыки, следовало бы сосредоточить внимание на интересах и мотивации ребенка, пояснил Асмолов. Он уверен, что обучение Алисы не должно быть таким формальным. «Школу юного психолога прошли очень многие талантливые студенты факультета психологии», — заявил член СПЧ. По мнению Асмолова, родителям девочки не стоит делать все для того, чтобы она окончила вуз любой ценой. Он рекомендовал взрослым вспомнить о том, что любовь к ребенку должна быть превыше всего, и включить разум.

Ранее стало известно, что на психфаке МГУ не станут разрабатывать индивидуальный план обучения для девятилетней студентки Тепляковой.

В январе в пресс-службе психфака заявили, что Теплякова пропустила зимнюю сессию и с 24 декабря не появлялась на зачетах и экзаменах. В ответ на это отец девочки пригрозил сотрудникам факультета полицией и заявил, что в МГУ разглашают персональные данные ребенка.

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Анна Щербакова
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