Возможный перевод девятилетней студентки МГУ в школу юного психолога объяснили

Возможный перевод девятилетней студентки МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой в школу юного психолога помог бы развитию ее личности. Такое объяснение дал MK.RU заведующий кафедрой психологии личности психфака МГУ, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Александр Асмолов.

Евгений Тепляков, отец студентки-вундеркинда, негативно высказался о предложении Асмолова. По мнению мужчины, члену СПЧ следовало бы привести свое состояние к душевной гармонии до того, как начинать раздавать советы.

В ответ на это завкафедрой психологии личности психфака МГУ призвал Теплякова решать все возникающие противоречия в деловом формате с привлечением экспертов

Родителям девочки-вундеркинда вместо того, чтобы воспринимать любое предложение в штыки, следовало бы сосредоточить внимание на интересах и мотивации ребенка, пояснил Асмолов. Он уверен, что обучение Алисы не должно быть таким формальным. «Школу юного психолога прошли очень многие талантливые студенты факультета психологии», — заявил член СПЧ. По мнению Асмолова, родителям девочки не стоит делать все для того, чтобы она окончила вуз любой ценой. Он рекомендовал взрослым вспомнить о том, что любовь к ребенку должна быть превыше всего, и включить разум.

Ранее стало известно, что на психфаке МГУ не станут разрабатывать индивидуальный план обучения для девятилетней студентки Тепляковой.

В январе в пресс-службе психфака заявили, что Теплякова пропустила зимнюю сессию и с 24 декабря не появлялась на зачетах и экзаменах. В ответ на это отец девочки пригрозил сотрудникам факультета полицией и заявил, что в МГУ разглашают персональные данные ребенка.