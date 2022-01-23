Четвертая доза вакцины улучшила защиту от заражения COVID-19

Четвертая доза вакцины от коронавируса в два раза улучшила защиту от заражения. Об этом свидетельствуют результаты исследования в возрастной группе 60 лет и старше, проведенного министерством здравоохранения совместно с институтом Вайцмана, «Технионом», Еврейским университетом, Институтом имени Гартнера в медицинском центре имена Хаима Шибы, передает РИА Новости.

Из результатов исследования следует, что четвертая доза вакцины от COVID-19, которая сделана в возрастной группе больше 60 лет, в два раза улучшает защиту от заражения. Кроме того, получившие четвертую дозу в три раза реже переносят болезнь в тяжелой форме.

В исследовании учитывались данные 400 тысяч израильтян, которые сделали четвертую прививку и 600 тысяч израильтян, получивших три дозы вакцины.

Ранее в январе российский иммунолог Николай Крючков назвал изменение образа жизни первым признаком омикрон-штамма у несовершеннолетних. По его словам, после заражения ребенок может стать вялым и медленно отвечать на вопросы. Кроме того, нежелание играть и потеря аппетита также являются симптомами заболевания.