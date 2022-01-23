Блинкен рассказал о влиянии Олимпиады в Пекине на планы России на Украине
Госсекретарь Блинкен: проведение Олимпиады в Пекине не повлияет на планы России на Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение Олимпийских игр в Пекине не повлияет на якобы имеющиеся планы России в отношении Украины. Об этом он рассказал в эфире телеканала CBS.
По мнению Блинкена, российские власти будут принимать дальнейшие решения, исходя из собственных интересов и оценок президента России Владимира Путина.
При этом глава госдепартамента отметил, что эскалация конфликта на Украине может обернуться для Москвы «серьезными последствиями».
Ранее в январе Блинкен заявил о намерении США совместно с союзниками продолжать защищать право Украины на самоопределение. По словам дипломата, торг по данному вопросу невозможен, так как он касается «фундаментальных принципов».