Блинкен рассказал о влиянии Олимпиады в Пекине на планы России на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что проведение Олимпийских игр в Пекине не повлияет на якобы имеющиеся планы России в отношении Украины. Об этом он рассказал в эфире телеканала CBS.

По мнению Блинкена, российские власти будут принимать дальнейшие решения, исходя из собственных интересов и оценок президента России Владимира Путина.

При этом глава госдепартамента отметил, что эскалация конфликта на Украине может обернуться для Москвы «серьезными последствиями».

Ранее в январе Блинкен заявил о намерении США совместно с союзниками продолжать защищать право Украины на самоопределение. По словам дипломата, торг по данному вопросу невозможен, так как он касается «фундаментальных принципов».