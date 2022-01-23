В России модернизируют производство РСЗО

Производство реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» модернизируют. «Специальное конструкторское бюро» и научно-производственное объединение (НПО) «Сплав» имени А.Н. Ганичева (входят в холдинг «Технодинамика») обеспечат выпуск системы на современном оборудовании с учетом новых технологических процессов. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

В России модернизируют производство систем «Град» и работают над проектом серийного производства новой РСЗО «Торнадо-Г». Работы ведут в интересах Минобороны России и других заказчиков.

В «Ростехе» отметили, что РСЗО «Град» остается востребованной почти 60 лет. На основе советской системы разработали РСЗО «Торнадо-Г». Считается, что живучесть новой машины выросла почти в пять раз. РСЗО оснастили спутниковой навигационной системой, которая позволяет своевременно покинуть позицию. Это снижает риск поражения ответным огнем. Также «Торнадо-Г» оснастили новыми боеприпасами.

В декабре в Белоруссии начали испытания модернизированной РСЗО «Ураган-М». Машина на шасси МАЗ-6317 получила современные средства связи и автоматизации.

В ноябре источники в оборонном ведомстве сообщили, что подразделение Восточного военного округа (ВВО) получит РСЗО «Торнадо-С». Также военным передадут высокоточные боеприпасы.