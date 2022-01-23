Девушка поймала мужа за неоднозначным занятием и вызвала споры в сети

Пользовательница TikTok с ником @lyjones0 поймала мужа за неоднозначным занятием, и сняла это на видео. Девушка показала, как мужчина смотрит на снимки других женщин в соцсетях, что показалось ей забавным, чем вызвала споры в сети.

На видео супруг девушки сидит на диване и просматривает фотографии других женщин на своем смартфоне. Ролик был записан со второго этажа их дома. «Мой муж забыл, что у нас есть балкон на втором этаже», — написала тиктокерша и добавила смеющийся смайлик.

Пользователи сети в комментариях начали обсуждать, нормально ли интересоваться другими людьми в соцсетях, если состоишь в отношениях. «Оставь в покое своего мужа», «Я бы лучше была одна, чем делала вид, что ситуация смешная», «Разводись. У него нет ни капли уважения к тебе», «Ха-ха, типичный мужик», «Мне кажется, это вопрос уважения. Конечно, супруги могут находить других людей привлекательными, но они должны иметь достаточно уважения к партнеру, чтобы не искать этого», — поделились мнениями юзеры TikTok.

Ранее блогерша под ником @diybreakup рассказала, как уличила жениха в измене: девушка догадалась о неверности, когда он начал целовать ее по-другому. В комментариях под постом пользователи стали делиться своими историями, как им удалось вычислить измену партнера.