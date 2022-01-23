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Оскорбившую Эрдогана журналистку арестовали в Турции

CNN: оскорбившую Эрдогана журналистку Кабаш арестовали в Турции

Фото: Murad Sezer / Reuters

Турецкую журналистку Седеф Кабаш арестовали за оскорбление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает CNN Turk.

В прямом эфире местного телеканала Кабаш прокомментировала проводимую Эрдоганом политику словами про скот во дворце.

Ее слова вызвали широкий общественный резонанс. Ряд официальных лиц страны, в частности представители правящей Партии справедливости и развития жестко раскритиковали заявление журналистки, назвав его назвали «безнравственностью и глупостью».

Генеральная прокуратура Стамбула начала расследование. По данным полиции, Кабаш задержали у нее дома ночью 21 января, после чего доставили во Дворец правосудия. Согласно турецкому законодательству, за оскорбление главы государства предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее стало известно, что задержанного в Казахстане российского журналиста отпустили на свободу. Внештатного корреспондента телеканала Russia Today Станислава Обищенко задержали 8 января, когда он вместе с командой снимал военную технику на площади Республики в Алма-Ате.

Марина Совина
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