Задержанного в Казахстане российского журналиста отпустили на свободу

Задержанного в Казахстане внештатного корреспондента телеканала Russia Today Станислава Обищенко отпустили на свободу, об этом сообщает RT.

Отмечается, что российский журналист связался с супругой.

Ранее продюсер RT Михаил Краснов рассказал, что Обищенко 8 января задержали военные, когда он вместе с командой снимал военную технику на площади Республики в Алма-Ате. «Подъехала машина с военными, поставили на колени, пригрозили автоматами и заставили пройти в машину», — заявил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ведомство уведомлено о задержании журналиста и разбирается в ситуации. Генконсульство России в Казахстане отметило, что оно контактирует с казахстанскими правоохранителями по поводу произошедшего.

