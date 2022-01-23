Американский фигурист описал российские пары фразой «они убивают друг друга»

Американский фигурист Миша Митрофанов высказался о конкуренции российских пар. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Удивительно, как они буквально убивают друг друга в этой конкуренции! У нас все такие добрые, улыбаются, смеются. Я не говорю, что русские не добрые. Но они просто убивают друг друга!» — заявил Митрофанов. Он отметил, что он со своей партнершей Одри Лю смотрит на россиян и учится у них.

Митрофанов поделился, что их пару тренируют русские тренеры, что помогает им поддерживать высокий уровень катания. Также он вспомнил тренировки в России. «Было время, мы недели три тренировались у Тамары Москвиной, я этот опыт никогда не забуду», — рассказал фигурист.

22 января Лю и Митрофанов стали чемпионами четырех континентов. Они стали запасными сборной США на предстоящие Олимпийские игры в Пекине.