Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
РБ Лейпциг
Сегодня
17:30 (Мск)
Вольфсбург
Германия - Бундеслига|20-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
18:15 (Мск)
Эльче
Испания - Примера|22-й тур
Монпелье
Сегодня
19:05 (Мск)
Монако
Франция - Лига 1|22-й тур
Челси
Сегодня
19:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|23-й тур
Эмполи
Сегодня
20:00 (Мск)
Рома
Италия - Серия А|23-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
20:30 (Мск)
Хетафе
Испания - Примера|22-й тур
Спорт

Американский фигурист описал российские пары фразой «они убивают друг друга»

Американский фигурист Миша Митрофанов о конкуренции российских пар: они убивают друг друга

Фото: Reuters

Американский фигурист Миша Митрофанов высказался о конкуренции российских пар. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Удивительно, как они буквально убивают друг друга в этой конкуренции! У нас все такие добрые, улыбаются, смеются. Я не говорю, что русские не добрые. Но они просто убивают друг друга!» — заявил Митрофанов. Он отметил, что он со своей партнершей Одри Лю смотрит на россиян и учится у них.

Митрофанов поделился, что их пару тренируют русские тренеры, что помогает им поддерживать высокий уровень катания. Также он вспомнил тренировки в России. «Было время, мы недели три тренировались у Тамары Москвиной, я этот опыт никогда не забуду», — рассказал фигурист.

22 января Лю и Митрофанов стали чемпионами четырех континентов. Они стали запасными сборной США на предстоящие Олимпийские игры в Пекине.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Великобритания пригрозила России санкциями за марионеточный режим на Украине
Названы самые распространенные симптомы омикрона у детей
Россиянин разбил голову шестимесячному сыну о ступени в подъезде
Умер актер Расми Джабраилов
Хирург усмотрел пластику во внешности отрицающих ее наличие звезд
С загоревшегося в Черном море танкера эвакуировали экипаж
Российский академик объяснил совет защищаться водкой от коронавируса
Американский фигурист описал российские пары фразой «они убивают друг друга»
В России за сутки госпитализировали 6211 пациентов с коронавирусом
Стало известно о бронетехнике украинских силовиков у города Счастье в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter