Над российским городом пролетит МКС

Жители Свердловской области в конце января смогут невооруженным глазом наблюдать полет Международной космической станции (МКС). Об этом в интервью Ura.ru рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

«В конце января начинается вечерняя видимость международной космической станции, МКС. Благоприятный период для наблюдения будет с 23 по 31 января. Самое яркое появление станции произойдет 28 января в 19:06», — рассказал Санакоев.

Отличить МКС от звезд и других светящихся объектов в небе при ясном небе можно будет даже в условиях городской засветки. Она появится в небе в виде яркой звезды, медленно поднимется над западной частью неба, достигнет наивысшей точки на юге и уйдет на восток.

А обладатели телескопов, по уверениям астрономов, смогут разглядеть даже солнечные батареи станции.

Ранее сообщалось, что российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров первый в 2022 году раз вышли в открытый космос. Они подготовили новейший модуль российского сегмента станции «Причал», установив на нем новую антенну системы сближения и стыковки «Курс-П» и подключили кабели системы между модулями «Наука» и «Причал». Кроме того, космонавты подключили ТВ-кабели