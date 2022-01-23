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Появилось видео лучших моментов UFC 270

В сети появился обзор турнира UFC 270: Нганну против Гана

В сети появилось видео лучших моментов турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в главном поединке которого сошлись тяжеловесы Фрэнсис Нганну и Сирил Ган. Обзор ивента доступен на YouTube-канале UFC Russia.

35-летний Нганну в главном поединке ивента UFC 270 сумел одолеть Гана, удержав пояс чемпиона промоушена в тяжелом весе. Для претендента это поражение стало первым в карьере после серии из десяти побед подряд.

Также в основном карде бразилец Мишел Перейра добился победы над Андре Фиальо. Россиянин Саид Нурмагомедов вынудил сдаться Коди Стаманна, применив удушающий прием.

Открыл основной кард поединок Майкла Моралеса и Тревина Джайлса. Последний уступил техническим нокаутом.

Николай Костюков
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