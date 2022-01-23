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Украина пригрозила Германии многолетней обидой из-за отказа поставлять оружие

Глава МИД Украины Кулеба: страна на десятилетия запомнит отказ ФРГ поставить Киеву оружие

Фото: Florian Gaertner / Globallookpress.com

Украина еще десятилетия будет помнить отказ Германии поставлять Киеву оружие. Об этом заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба в интервью немецком изданию Die Welt.

По словам министра, подобные действия властей ФРГ грозят им многолетней обидой со стороны не только украинских политиков, но и простых граждан. «К сожалению, украинцы еще десятилетиями будут помнить об этом, и для меня как для главы МИД это очень печально», — отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что в прошлом Германия уже совершала ошибки в отношении Украины и нынешние власти страны должны принимать верные решения в настоящем.

Власти ФРГ неоднократно заявляли, что не намерены поставлять Киеву летальное оружие. В частности, в январе с подобными заявлениями выступили канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Анналена Бербок и представители Минобороны страны. До этого, в декабре 2021 года, бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично отказала украинскому президенту Владимиру Зеленскому в поставках оружия.

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Варвара Кошечкина
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