Спрогнозированы последствия роста нефти до 150 долларов за баррель
Аналитики JP Morgan спрогнозировали возможные последствия роста нефти до 150 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.
По мнению специалистов, при такой стоимости нефти может произойти замедление роста ВВП.
«Существующая в последнее время геополитическая напряженность между Россией и Украиной увеличивают риск существенного роста в этом квартале», — говорится в отчете.
Так, по данным аналитиков, в случае, если цена на нефть достигнет указанных значений, темпы роста ВВП в мире в первой половине года могут сократиться до 0,9 процента. Экономисты отмечают, что сейчас ожидается рост на уровне 4,1 процента. Инфляция при такой стоимости может вырасти почти вдвое — до 7,2 процента вместо прогнозируемых трех. Это заставит центробанки стран мира еще сильнее ужесточать валютную политику, отметили в JP Morgan.
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