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Спрогнозированы последствия роста нефти до 150 долларов за баррель

JP Morgan: при росте нефти до $150 за баррель может произойти замедление роста ВВП до 0,9%

Фото: Ernest Scheyder / Reuters

Аналитики JP Morgan спрогнозировали возможные последствия роста нефти до 150 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

По мнению специалистов, при такой стоимости нефти может произойти замедление роста ВВП.

«Существующая в последнее время геополитическая напряженность между Россией и Украиной увеличивают риск существенного роста в этом квартале», — говорится в отчете.

Так, по данным аналитиков, в случае, если цена на нефть достигнет указанных значений, темпы роста ВВП в мире в первой половине года могут сократиться до 0,9 процента. Экономисты отмечают, что сейчас ожидается рост на уровне 4,1 процента. Инфляция при такой стоимости может вырасти почти вдвое — до 7,2 процента вместо прогнозируемых трех. Это заставит центробанки стран мира еще сильнее ужесточать валютную политику, отметили в JP Morgan.

Ранее аналитики рейтингового агентства S&P назвали экономические выгоды для России от сохраняющихся геополитических проблем. По их мнению, главным преимуществом от нарастающей политической напряженности стал рост цен на энергоресурсы и связанное с ним пополнение бюджета.

С осени прошлого года страны Запада обвиняют Россию в намерении вторгнуться на территорию Украины. Москва отвергает такие предположения и в ответ выдвигает США, Евросоюзу и НАТО требования о «гарантиях безопасности», содержащие неприемлемые, по мнению второй стороны, пункты.

Марина Совина
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