Назван универсальный симптом ранней стадии рака

Одним из универсальных симптомов ранних стадий онкологических заболеваний является ночная потливость, пишет Express.

По словам медиков, разные локализации рака могут иметь специфические признаки, однако ночная потливость свойственна для многих видов онкологических заболеваний. По мнению специалистов, ночная потливость свидетельствует о возможном развитии лимфомы, лейкемии, рака костей или печени.

При этом она может возникать и при других заболеваниях. Врачи предполагают, что организм больного раком человека имеет особенный гормональный фон, что приводит к потливости. Она может сопровождаться учащенным сердцебиением и ознобом. «Когда рак вызывает лихорадку, ваше тело чрезмерно потеет, пытаясь остыть», — отметили эксперты.

Ранее британские ученые заявили, что при раке легких пальцы становятся более изогнутыми. Также они назвали кашель одним из явных признаков заболевания. Надо идти к врачу, если кашель не проходит в течение двух-трех недель. Тип кашля может различаться, у некоторых он сопровождается хрипом или дребезжащим шумом.