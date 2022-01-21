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Врачи описали неожиданный симптом рака легких

Британские медики: при раке легких пальцы становятся более изогнутыми

Фото: Pexels.com

Выявленные на ранней стадии симптомы рака повышают шансы на выздоровление, пишет Express со ссылкой на британских медиков.

Ученые назвали кашель одним из явных признаков заболевания. Надо идти к врачу, если он не проходит в течение двух-трех недель. Тип кашля может различаться, у некоторых он сопровождается хрипом или дребезжащим шумом.

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Насторожить должны и возвращающиеся инфекции грудной клетки. Человек может почувствовать боль при дыхании или кашле, одышку, усталость или недостаток энергии, потерю аппетита, иметь кашель с кровью или быстро похудеть.

Специалисты описали неожиданный симптом рака легких: изменения во внешнем виде пальцев. Они становятся более изогнутыми, или их концы увеличиваются. При онкологии затруднено глотание. Рак может сопровождаться хриплым голосом, болью в груди и плечах, отеком лица и шеи.

Наиболее высокий риск развития рака у курильщиков. Врачи уточнили, что курение 25 сигарет в день увеличивает риск развития рака легких в 25 раз. На некурящих людей приходится от 10 до 25 процентов случаев рака легких.

Алия Шарафутдинова
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