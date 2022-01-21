Врачи описали неожиданный симптом рака легких
Выявленные на ранней стадии симптомы рака повышают шансы на выздоровление, пишет Express со ссылкой на британских медиков.
Ученые назвали кашель одним из явных признаков заболевания. Надо идти к врачу, если он не проходит в течение двух-трех недель. Тип кашля может различаться, у некоторых он сопровождается хрипом или дребезжащим шумом.
Насторожить должны и возвращающиеся инфекции грудной клетки. Человек может почувствовать боль при дыхании или кашле, одышку, усталость или недостаток энергии, потерю аппетита, иметь кашель с кровью или быстро похудеть.
Специалисты описали неожиданный симптом рака легких: изменения во внешнем виде пальцев. Они становятся более изогнутыми, или их концы увеличиваются. При онкологии затруднено глотание. Рак может сопровождаться хриплым голосом, болью в груди и плечах, отеком лица и шеи.
Наиболее высокий риск развития рака у курильщиков. Врачи уточнили, что курение 25 сигарет в день увеличивает риск развития рака легких в 25 раз. На некурящих людей приходится от 10 до 25 процентов случаев рака легких.