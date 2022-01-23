Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названа причина гибели семьи после отравления в Подмосковье

Погибшие в Подмосковье супруги и их 9-летний сын могли отравиться пирожками из магазина

Фото: Сергей Михеев / «Коммерсантъ»

Погибшие в Подмосковье супруги и их пострадавший девятилетний ребенок, предварительно, отравились продуктами питания. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на правоохранителей.

Известно, что накануне отравления семья покупала в местном магазине готовые пирожки. На данный момент эта версия проверяется. Других случаев отравления пирожками в поселке не зафиксировано. Установлено, что семья также употребляла в пищу щи, картошку и рыбу, а также мороженое.

Точная причина смерти мужчины и женщины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Накануне стало известно, что в подмосковном поселке Обухово супруги отравились насмерть неизвестным веществом, их сын госпитализирован. Тела мужчины 1986 года рождения и его жены 1993 года рождения с трупными пятнами и следами окоченения нашли в квартире городского округа Богородский. Мособлгаз утверждает, что никаких утечек и повреждения газового оборудования в доме нет. В настоящее время проводится комплекс следственных действий.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Китай опроверг сообщение о просьбе Си Цзиньпина к Путину насчет Украины
Спрогнозированы последствия роста нефти до 150 долларов за баррель
Двух российских школьников арестовали по делу о «минировании»
В США оценили сообщения о «планах» России посадить в Киеве пророссийского лидера
Назван самый распространенный симптом омикрон-штамма
На аварийной АЭС «Фукусима-1» произошла утечка
Названа причина гибели семьи после отравления в Подмосковье
Пожилая москвичка не дождалась дворников и убрала улицу
Эрдоган захотел провести новую встречу в формате «3+3»
В Совфеде оценили отставку главкома ВМС ФРГ после слов о Крыме
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter