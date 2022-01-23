На границе с Румынией нашли тело украинского пограничника
Недалеко от украинско-румынской границы нашли пограничника без признаков жизни
Недалеко от украинско-румынской границы нашли тело военнослужащего. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко пишет информагентство УНИАН.
Молодого человека нашли вечером в пятницу, 21 января, без признаков жизни. На место вызвали скорую помощь и правоохранителей. Погибший был на срочной службе в пограничном подразделении.
По данным некоторых украинских СМИ, у него были огнестрельные ранения. По факту случившегося ведется расследование.
В ноябре 2021 года в городе Рубежное Луганской области у линии разграничения в Донбассе был найден труп патрульного полицейского со следами насильственной смерти.