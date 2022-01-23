В Приморье подросток сбил девушку и попытался спрятать тело в лесу

Российский подросток насмерть сбил девушку в Приморье и попытался спрятать ее тело в лесу. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-служба регионального главка МВД России.

Известно, что 16-летний молодой человек ехал за рулем Toyota Corona Premio со стороны села Малая Кема в направлении поселка Терней и совершил наезд на 21-летнего пешехода, находившегося на проезжей части. Девушка, которая возвращалась с работы домой, скончалась от полученных травм.

По информации издания, помимо подростка в иномарке также находились двое совершеннолетних. После аварии пассажиры поместили погибшую в автомобиль и вывезли ее тело в лесной массив за чертой населенного пункта, чтобы скрыть следы дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Вскоре сотрудники правоохранительных органов обнаружили машину со следами аварии по месту проживания 38-летнего местного жителя и изъяли транспортное средство для проведения экспертиз. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

5 июля 2021 года машина без номеров насмерть сбила дочь экс-министра энергетики Татарстана Ильшата Фардиева Алсу, пересекавшую дорогу на электросамокате. Женщина ехала на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Она умерла на месте от полученных травм.