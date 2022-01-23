Врач назвала способы успевать все без стресса и беспокойства

Американский врач, основательница компании TrueveLab Дарриа Лонг назвала способы избежать стресса и выгорания. Ее интервью опубликовал сайт Mind Body Green.

«Выгорание — это просто нарушение баланса между вашими ресурсами и вашими потребностями», — объясняет эксперт. По ее словам, чтобы успевать все, нужно либо изыскать дополнительные ресурсы, либо сократить потребности. Например, хороший сон уменьшает стресс, поэтому у выспавшегося человека больше ресурсов для решения своих проблем, а при недосыпе даже простейшие дела вызывают беспокойство. «Сон и выгорание тесно связаны», — утверждает Лонг. Не менее полезно сознательно выделять время для себя, чтобы расслабиться и не думать о работе. Это снижает стресс и улучшает самочувствие.

Когда накапливается много невыполненных дел, Лонг рекомендует отсортировать и проредить свой список задач. По ее словам, часто можно найти пару необязательных дел, от которых легко отказаться. Если есть возможность поручить дело кому-то другому, это также следует сделать. «Наконец, идентифицируйте задачи, которые можно автоматизировать, так как это уменьшает утомление, вызываемое принятием решений, — советует Лонг. — Например, я каждое утро завтракаю яйцами, поэтому мне даже не нужно об этом думать, я заранее знаю, что буду готовить». Мелкие дела эксперт советует откладывать до подходящего момента и делать их не по одному, а сразу все.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель, сооснователь ИТ-компании Ndevr Мики Хван назвал пять уловок, помогающих ему справляться со стрессом и быть продуктивнее. Он советует выделять время для себя, бороться с трудоголизмом и не зацикливаться на том, что нельзя изменить.