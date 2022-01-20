Бизнесмен назвал пять уловок для борьбы со стрессом и выгоранием

Американский предприниматель, сооснователь ИТ-компании Ndevr Мики Хван назвал пять уловок, помогающих ему справляться со стрессом и быть продуктивнее. О своей борьбе с трудоголизмом и излишним волнением он рассказал Forbes.

По словам Хвана, он обнаружил, что нельзя с самого утра думать только о проблемах, поскольку это ведет к выгоранию. Вместо этого нужно стараться начать день с чего-то позитивного. Для этого бизнесмен каждое утро выписывает три положительные вещи, которые он сумел достичь накануне. Это помогает ему чувствовать себя спокойнее.

Другая уловка заключается в обязательном выделении времени только для себя. Хван использует его для 20-30-минутной утренней медитации. «Если не выделять время для себя, стресс будет нарастать экспоненциально», — предупреждает он.

Предприниматель считает, что трудоголизм не доводит до добра, и советует в течение рабочего дня несколько раз делать короткие перерывы. Физические упражнения также способствуют борьбе со стрессом. «Когда стресс влияет на разум, тело тоже страдает, — объясняет Хван. — Поэтому логично, что связь между разумом и телом работает и в другом направлении, то есть здоровье тела может вести к здоровью разума».

Его последний совет — не зацикливаться на вещах, которые невозможно изменить. «Если что-то случилось, этого уже не исправишь, — говорит Хван. — Я изменил свой образ мышления, чтобы считать подобные ситуации ценными уроками, и стараюсь не повторять свои ошибки в будущем, не терзая себя из-за вещей, оставшихся в прошлом».

Ранее сообщалось, что эндокринолог Алена Барредо предупредила о смертельной опасности хронического стресса. По словам врача, во время стресса организм вырабатывает кортизол, а его переизбыток грозит настроению и здоровью человека: повышается риск набрать вес, получить проблемы с репродуктивной функцией, сосудами и желудочно-кишечным трактом.