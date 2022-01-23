Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Донбассе заявили о попытке украинских диверсантов проникнуть в ЛНР

ЛНР: похитившие военного украинские диверсанты пытались проникнуть в республику

Фото: Shutterstock

Группа украинских диверсантов, которая похитила военнослужащего в Донбассе, вероятно, пыталась проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает РИА Новости в воскресенье, 23 января.

По его словам, сотрудник луганской Народной милиции поставил себя под удар, отправившись в одиночку патрулировать местность, однако таким образом он, по всей видимости, смог предотвратить «дальнейшее продвижение диверсантов противника в глубину республики».

О похищении военного стало известно ранее 23 января. По данным ЛНР, мужчина был похищен украинскими силовиками, когда патрулировал лесополосу в районе Светлодарской дуги. Он успел сообщить по радиосвязи, что заметил подозрительную активность, но решил провести проверку, не дожидаясь подкрепления.

Другие подробности произошедшего не сообщались.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли план по нейтрализации Калининграда в случае войны НАТО с Россией
Стали известны подробности смертельного отравления в Подмосковье
Видео со спасением олененка собакой вызвало неоднозначную реакцию
Россиянка обратилась в полицию из-за потушенного ее детьми Вечного огня
Нанятая няней по объявлению россиянка избила ребенка и попала на видео
В Донбассе заявили о попытке украинских диверсантов проникнуть в ЛНР
Во Франции на манифестации против вакцинного пропуска вышли 40 тысяч человек
Московский ТРЦ закроют за несоблюдения антикоронавирусных мер
В Госдуме назвали Зеленскому способ объединиться с Крымом
Нганну отреагировал на успешную защиту пояса UFC в тяжелом весе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter