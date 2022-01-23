В Донбассе заявили о попытке украинских диверсантов проникнуть в ЛНР

Группа украинских диверсантов, которая похитила военнослужащего в Донбассе, вероятно, пыталась проникнуть на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает РИА Новости в воскресенье, 23 января.

По его словам, сотрудник луганской Народной милиции поставил себя под удар, отправившись в одиночку патрулировать местность, однако таким образом он, по всей видимости, смог предотвратить «дальнейшее продвижение диверсантов противника в глубину республики».

О похищении военного стало известно ранее 23 января. По данным ЛНР, мужчина был похищен украинскими силовиками, когда патрулировал лесополосу в районе Светлодарской дуги. Он успел сообщить по радиосвязи, что заметил подозрительную активность, но решил провести проверку, не дожидаясь подкрепления.

Другие подробности произошедшего не сообщались.