Пропавшую более недели назад 17-летнюю россиянку отыскали в Москве

Россиянку, которая пропала в Саратовской области 14 января, отыскали живой в Москве. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Сотрудники правоохранительных органов вычислили местонахождение 17-летней девушки, исчезнувшей более недели назад в городе Ртищево. По словам специалистов, на данный момент несовершеннолетняя гражданка следует в Саратов вместе с родственниками. Причины и подробности ее длительного отсутствия еще неизвестны.

«Следователями СКР будет проведен опрос несовершеннолетней на предмет совершения в отношения нее противоправных действий со стороны третьих лиц», — говорится в заявлении ведомства. Известно, что после пропажи девушки Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве. Ситуацию взял под контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

При этом 22 января девушка опубликовала в соцсетях видео, в котором рассказала, что сбежала из центра для несовершеннолетних. «Жива, здорова. Меня не убили», — рассказала подросток, добавив, что не хочет возвращаться в учреждение.

Информация об исчезновении еще одной 15-летней девочки появилась 14 января. Отмечается, что школьница пропала по дороге домой. Мать ребенка указывала, что следователям удалось найти только рюкзак и личный дневник пропавшей. Школьница никогда не жаловалась на душевное состояние или какие-либо проблемы, заверила россиянка.