В Киеве высказались об участии Украины в сертификации «Северного потока-2»

Депутат Верховной Рады от «Батькивщины», первый заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала «Наш» высказался об участии Украины в сертификации газопровода «Северный поток-2».

По его словам, Киев не имеет возможности заблокировать сертификацию газопровода. «Но я вам открою тайну — мы не принимаем участия. Этот вопрос рассматривает Еврокомиссия по своей процедуре. Мы как гости, наблюдатели, нас там где-нибудь посадят, дадут выступить, может, один раз, может — два», — сказал он.

Кучеренко подчеркнул, что руководство «Нафтогаза» вместо увеличения добычи украинского газа и заполнения подземных хранилищ стремится «нивелировать» свои провалы.

Политик добавил, что «Северный поток-2» все равно будет. «Весной, летом, осенью — он будет запущен. Но мы же это не можем признать. Поэтому будут "борцуны" до конца бороться», — отметил он.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в Брюсселе заявил, что страна решила участвовать в процессе сертификации газопровода «Северный поток-2». «Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока-2", когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии», — сказал министр.

