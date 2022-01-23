Умерла актриса из фильма «Зойкина квартира»

Умерла советская и российская актриса кино и театра Ольга Шрамко, широкую известность которой принесла работа в фильме «Зойкина квартира». Ей было 57 лет. Об этом сообщил музей-заповедник «Михайловское» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что актриса много лет боролась с продолжительной тяжелой болезнью и скончалась 13 января. Шрамко с 2016 года работала в «Михайловском» — сначала экскурсоводом, а затем методистом научно-просветительской деятельности.

Также актриса известна ролями в фильмах «Трава зелена» и «Женщина дня». Кроме того, Шрамко работала в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола, ныне известном как «Балтийский дом».

Ранее сообщалось о смерти личного фотографа первого президента России Бориса Ельцина Дмитрия Донского. Ему было 85 лет. Донской много лет проработал фотокорреспондентом АПН и РИА Новости. Личным фотографом Ельцина он был в 1991-1997 годах. Донской был лауреатом более 160 международных премий.