Сосед погибшей семьи рассказал о тройном убийстве под Омском

Сосед семьи, погибшей в собственном доме в селе Юрьевка Омской области в результате тройного убийства, рассказал о случившемся. Об этом пишет NGS55.RU.

Мужчина сообщил, что около двух часов ночи к ним кто-то начал стучать в окна. «Я выскочил на улицу, а там дети стоят и плачут. Говорят: "Спасите. Рому режут, маму режут!"» — пояснил он.

Собеседник издания добавил, что сразу же завел детей в дом, оделся и отправился за другими соседями, чтобы хоть как-то обезопасить себя. «Мы пошли втроем туда. Пришли, а там... Она (погибшая соседка — прим. «Ленты.ру») лежала на веранде, дальше ребенок... В комнаты мы уже не проходили, чтобы не топтать», — вспомнил он.

Впоследствии мужчина вернулся к себе, его жена сразу же позвонила в местную администрацию, на место прибыла полиция.

Отмечается, что двое выживших детей в настоящее время находятся у дяди, который долгое время работал участковым. По словам местных, его супруга — родственница погибшего.

О тройном убийстве в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области стало известно 22 января. На месте обнаружили тела трех человек с признаками насильственной смерти — мужчины, женщины и девочки. По предварительным данным, в дом проник неизвестный и нанес находившимся там людям ножевые ранения. При этом еще два подростка сумели убежать с места преступления и позвать на помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).