Генсек ОДКБ назвал источник угроз в Восточной Европе

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в эфире телеканала ОНТ назвал источник угрозы в Востойной Европе.

По словам генсека, военная активность НАТО у границ ОДКБ в Восточной Европе не способствует укреплению безопасности, надо снижать градус напряженности. «Создается определенный источник угроз. Поэтому мы считаем важным снижать этот градус напряженности, военной активности», — сказал Зась.

Также он добавил, что организации необходимо искать «другие способы для обеспечения безопасности». «Мы сейчас рассматриваем ОДКБ как достаточно эффективный инструмент обеспечения безопасности в зоне ответственности организации. Ведь наши коллективные оборонные силы мы имеем право применять на территории наших государств», — подчеркнул он, добавив, что за пределами стран ОДКБ только лишь миротворческие подразделения, миротворческие контингенты, и только с резолюции Совета безопасности ООН.

«Но в пределах своих территорий, своей зоны ответственности - для нас это на самом деле инструмент коллективного обеспечения безопасности всех наших государств», — заключил Зась.