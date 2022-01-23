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На аварийной АЭС «Фукусима-1» произошла утечка

NHK: на аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии произошла утечка раствора для ледяной стены

Фото: Kyodo / Reuters

На японской аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» произошла утечка по меньшей мере четырех тонн раствора, необходимого для поддержания под ней ледяной стены. Об этом сообщает NHK.

По сведениям телеканала, утечку обнаружили 16 января. Работники станции обнаружили лужу у одной из стен. Специалисты АЭС полагают, что причиной могло стать повреждение труб. Начата работа по поиску и устранению неисправности.

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Подземный барьер из замерзшего грунта защищает поврежденные здания реакторы от попадания в них грунтовых вод. Охлаждающий раствор хранится в четырех резервуарах при температуре минус 30 градусов.

На АЭС заверили, что стена по-прежнему способна удерживать грунтовые воды, поскольку требуется несколько месяцев, прежде чем барьер начнет таять. Отмечается, что вреда для окружающей среды утечка не несет.

Ранее власти Южной Кореи обеспокоились планами Японии сбросить в океан радиоактивную воду с аварийной атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1». Процесс связан с ликвидации последствий аварии, которая произошла в 2011 году. Такое решение принял премьер-министр Японии Фумио Кисида. Он проверил ход ликвидационных работ и призвал не откладывать сброс воды, которая хранится на станции. Процесс решили запустить в 2023 году.

Марина Совина
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