Накрашенные ногти Артемия Лебедева смутили его подписчиков

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев показал новый маникюр и смутил подписчиков. Пост и комментарии появились на его странице в Instagram.

Лебедев опубликовал серию снимков, на которых показал накрашенные черным лаком ногти. На размещенных кадрах видно, что мужчина сделал яркий дизайн в виде цветов фиолетового, белого, желтого и розового оттенков. Лебедев сфотографировал свои руки на фоне стола. «Мои новые ноготочки», — подписал дизайнер фото, которые набрали более 10 тысяч лайков.

Пользователи сети неоднозначно отнеслись к необычным ногтям блогера. Так, одни раскритиковали его яркие ногти. «Нет повести печальнее на свете», «И что дальше?», «Фу», «Ощущаю испанский стыд», «Кризис среднего возраста», «Тема, Тема, не этого мы от тебя ожидали», — высказывались они.

В то же время другие юзеры похвалили Лебедева за смелость. «Красота же!», «Огонь», «Очень красивые приборы. И ноготочки», «Мило», «Мальчики, завидуйте молча», «А когда-то и на крашенные волосы у парней так же реагировали. Смешные люди», «Очень смело и круто!» — писали фанаты.

В ноябре 2021 года российский певец Николай Басков удивил поклонников ярким маникюром. Музыкант продемонстрировал новую татуировку на шее в виде кубка с надписью Voice («Голос») и накрашенные черным лаком ногти. «Всем легкой недели и не бойтесь экспериментов», — подписал он изображение.