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В Совфеде назвали провокацией отправку дополнительных сил НАТО в Европу

Сенатор Джабаров назвал провокацией отправку дополнительных сил НАТО в Восточную Европу

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал решение НАТО направить дополнительные силы в Восточную Европу из-за ситуации вокруг Украины провокацией. Его слова в понедельник, 24 января, приводит ТАСС.

Он отметил, что действия Североатлантического альянса могут быть попыткой спровоцировать Россию на военный конфликт с Киевом, но Москва не будет на это реагировать.

Сенатор напомнил также, что совсем недавно российская сторона официально заявляла об отсутствии планов нападения на Украину. «Вместо того, чтобы обсудить вопросы безопасности, которые мы предложили рассмотреть, они занимаются бряцанием оружия», — отметил Джабаров.

Кроме того, он допустил, что решение НАТО может быть своего рода акцией устрашения.

24 января представители альянса объявили о том, что усиливает военное присутствие в Восточной Европе. В частности, речь шла о том, что дополнительные войска и корабли из состава ВВС и ВМС сил НАТО будут направлены в Болгарию и на Балтику.

Комментируя сложившуюся ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что напряженность в сфере безопасности нарастает. По его мнению, действия НАТО были спровоцированы тем, что США распространяют недостоверную информацию.

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Евгения Куликова
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