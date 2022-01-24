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Боррель оценил угрозу нападения России на Украину

Глава дипломатии ЕС Боррель: угрозы немедленного нападения России на Украину нет

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Угрозы немедленного нападения России на Украину на сегодняшний день нет. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогу заседания глав МИД стран ЕС, передает ТАСС.

По этой причине главы внешнеполитических ведомств государств Евросоюза отказались от идеи срочной эвакуации посольств своих стран с территории Украины. При этом он отметил, что Евросоюз продолжит дипломатические усилия по налаживанию контактов с Россией.

«Наши совместные дипломатические усилия, направленные на то, чтобы убедить Россию встать на путь диалога, продолжатся, даже несмотря на то, что риторика России не внушает доверия», — заявил Боррель по итогам заседания глав МИД стран ЕС.

Ранее стало известно, что Великобритания отказалась посылать на Украину военных в случае эскалации конфликта. При этом представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что правительство рассмотрит вариант с введением экономических санкций против России, в случае эскалации конфликта с Украиной.

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Николай Чигасов
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