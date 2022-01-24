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Британия отказалась посылать войска на Украину

Правительство Британии: у нас нет планов по отправке на Украину боевых подразделений

Фото: Press Service of the 92nd Separate Mechanized Brigade / Reuters

Великобритания отказалась посылать на Украину военных в случае эскалации конфликта, заявил официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона газете The Telegraph.

«Планов по отправке в регион боевых подразделений британских войск нет, однако рассматриваются санкции, если Россия пойдет дальше», — заявил представитель британского правительства.

Предположения о размещении британского военного контингента распространялись среди СМИ на фоне сообщений Минобороны Великобритании об отправке в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу дополнительных сил.

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На данный момент Великобритания возглавляет в Эстонии группировку численностью 1,2 тысячи человек, куда входят 830 британских и более 300 французских военных. В Польше находятся 140 британских военнослужащих, на Украине на данный момент ― около ста военных специалистов.

Ранее Великобритания перебросила на Украину около 30 бойцов спецназа. Группа прибыла на Украину для обучения местных военных использовать новые противотанковые средства, переданные Британией.

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Дмитрий Сотак
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