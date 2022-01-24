Дана Борисова подерется с Машей Малиновской

Телеведущая Дана Борисова проведет бой против модели, актрисы Маши Малиновской, сообщила она в своем Instagram. Поединок состоится в рамках российского промоушена «Наше дело».

«Из хороших новостей: переподписала контракт на бой с Малиновской, теперь он состоится на платформе номер один "Наше дело". Планирую со следующей недели всерьез тренироваться с тренером», — написала Борисова.

Конфликт, который подтолкнул Борисову и Малиновскую согласиться подраться на ринге, начался из-за ссоры на шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым в 2017 году. Недавно они встретились в студии YouTube-шоу Arena, где в очередной раз обменялись колкостями в сторону друг друга, а Малиновская пригрозила прострелить Борисовой колени.

Ранее стало известно, что в промоушене «Наше дело» нашли соперника для актера и шоумена Никиты Джигурды. Руководитель организации Артур Арутюнян рассказал, что Джигурда подерется с юмористом Николаем Лукинским. Поединок должен состояться в конце 2022 года.