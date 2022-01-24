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Взрыв вулкана Тонга оказался мощнее атомной бомбы в Хиросиме

Специалисты НАСА сравнили взрыв вулкана Тонга с сотнями атомных бомб

Фото: Maxar Technologies / Reuters

Специалисты НАСА заявили, что извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай по мощности было сравнимо с сотнями взрывов атомной бомбы в Хиросиме. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Оказалось, что количество энергии, высвобожденное извержением, было эквивалентно 5-30 мегатоннам тротилового эквивалента. Для сравнения мощность атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в августе 1945 года, оценивается в 15 килотонн.

Взрыв вулкана уничтожил остров, расположенный примерно в 65 километрах к северу от Нукуалофа, столицы Королевства Тонга, являющегося островным государством Полинезии. Катастрофа привела к цунами, выбросам пепла, отравлению питьевой воды, уничтожению урожая и нескольких деревень. Из-за волн, которые обрушились на нефтяной танкер у Лимы (столица Перу), произошел разлив нефти, из-за чего власти Перу объявили экологическую катастрофу. Масштабы разрушений в самом королевстве остаются неясными из-за отключения коммуникаций с отдаленными островами.

Ранее исследователи объяснили, что цунами, которое возникло при извержении вулкана в Королевстве Тонга, было вызвано сдвигами подводных пород или ударными волнами при подводном взрыве.

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Александр Еникеев
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