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Кадыров назвал покинувшего Россию бывшего судью «воплощением предательства»

Глава Чечни Кадыров назвал экс-судью ВС республики Янгулбаева «воплощением предательства»
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал бывшего судью Верховного суда (ВС) республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства».

По словам главы республики, экс-судья не смог воспитать интеллигентных детей, и вместо того чтобы их осудить за экстремистские высказывания, предал судебную систему, поддержал их и сбежал, прикрывшись статусом судьи».

Также Кадыров отметил, что семья Янгулбаева из-за своих провокаций и интриг «свела на нет» старания властей Чечни по уничтожению террористов и их пособников и вновь пообещал, что «куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились», власти республики сделают все возможное, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены».

«Запомните раз и навсегда: Кадыров от слов не отказывается и слов на ветер не бросает. Для вас я еще раз повторяю: куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, мы со своей стороны сделаем все, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены», — заключил Кадыров.

Ранее стало известно, что члены семьи экс-судьи Янгулбаева покинули Россию из-за угрозы жизни. Отмечается, что супруга Янгулбаева Мусаева находится в Чечне, данных о ее состоянии и точном местонахождении нет.

21 января «Комитет против пыток» сообщил, что представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди в гражданской одежде и масках вломились в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда похитили его больную диабетом жену Зарему Мусаеву.

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Марина Совина
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