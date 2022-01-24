В России разработали кожный тест на коронавирус

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Арег Тотолян в беседе с «Известиями» рассказал о разработанном в России кожном тесте на коронавирус. Он получил название «КоронаДерм PS», прошел доклинические испытания и в настоящее время ожидает от Минздрава разрешения на проведение клинических испытаний.

Тест представляет собой инъекцию с антигенами к SARS-CoV-2 и проводится по аналогии с реакцией Манту. Результат можно оценивать через 72 часа, после того, как клеточный иммунитет запустит выработку антител. Положительный тест показывает его наличие, отрицательный говорит о том, что нужно сделать прививку или ревакцинироваться, пояснил ученый.

«Мы видим, что часть вакцинированных остаются серонегативными, у них не происходит так называемой сероконверсии (выработки антител), но они почему-то не заболевают. Я думаю, если бы у нас был доступный инструментарий оценки клеточного иммунитета, мы бы получили бы ответ на этот вопрос», — отметил Тотолян.

Академик добавил, что процедура тестирования должна стать рутинной. Он пояснил, что рано или поздно эпидемия коронавируса закончится, но может появиться новая инфекция, возникнет необходимость быстро оценить популяционный иммунитет, чтобы на научной основе принимать оперативные решения.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова сообщила, что российская вакцина «Спутник V» в силу своей конфигурации оказалась эффективнее против омикрон-штамма коронавируса по сравнению с ее западными аналогами.

