Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России разработали кожный тест на коронавирус

Академик Тотолян: в РФ разработан кожный тест на коронавирус по аналогии с реакцией Манту

Фото: Pixabay

Академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Арег Тотолян в беседе с «Известиями» рассказал о разработанном в России кожном тесте на коронавирус. Он получил название «КоронаДерм PS», прошел доклинические испытания и в настоящее время ожидает от Минздрава разрешения на проведение клинических испытаний.

Тест представляет собой инъекцию с антигенами к SARS-CoV-2 и проводится по аналогии с реакцией Манту. Результат можно оценивать через 72 часа, после того, как клеточный иммунитет запустит выработку антител. Положительный тест показывает его наличие, отрицательный говорит о том, что нужно сделать прививку или ревакцинироваться, пояснил ученый.

Материалы по теме:
«Два штамма будут терзать человечество одновременно» Как изменится пандемия коронавируса в 2022 году и что ждет Россию?
«Два штамма будут терзать человечество одновременно»Как изменится пандемия коронавируса в 2022 году и что ждет Россию?
3 января
«Природа решила поставить нас на место» Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
«Природа решила поставить нас на место»Чем опасен омикрон-штамм и чего ждать от него России — отвечает генетик
19 января

«Мы видим, что часть вакцинированных остаются серонегативными, у них не происходит так называемой сероконверсии (выработки антител), но они почему-то не заболевают. Я думаю, если бы у нас был доступный инструментарий оценки клеточного иммунитета, мы бы получили бы ответ на этот вопрос», — отметил Тотолян.

Академик добавил, что процедура тестирования должна стать рутинной. Он пояснил, что рано или поздно эпидемия коронавируса закончится, но может появиться новая инфекция, возникнет необходимость быстро оценить популяционный иммунитет, чтобы на научной основе принимать оперативные решения.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова сообщила, что российская вакцина «Спутник V» в силу своей конфигурации оказалась эффективнее против омикрон-штамма коронавируса по сравнению с ее западными аналогами.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ВОЗ допустили окончание пандемии COVID-19 после омикрона
Политолог оценил фигуру нового президента Армении
Странные вспышки на небе над Москвой озадачили россиян
В России разработали кожный тест на коронавирус
Названы два сильно портящих зрение повседневных продукта
«Пророссийский лидер в Киеве» заявил о «подставе» со стороны Британии
МИД России назвал Украину инструментом для интересов Запада
МИД потребовал от США письменный ответ на каждый пункт гарантий безопасности
Раскрыта польза отмены масочного режима в Европе для России
Синоптик предупредил о сильном похолодании в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter