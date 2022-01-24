Латвия призвала увеличить численность военных НАТО в Восточной Европе

Необходимо серьезно усилить присутствие сил НАТО в Восточной Европе из-за увеличения численности российских и белорусских военных на границах альянса. Об этом на своей странице в Facebook заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

«Пришло время увеличить присутствие союзных войск на восточном фланге Альянса как в качестве меры защиты, так и в качестве меры сдерживания», — призвал глава МИД. Он пояснил, что такое решение станет оправданной контрмерой в ответ на политику Москвы и Минска.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты разрешили странам Балтии направить Украине противотанковые комплексы Javelin, а также зенитные ракеты Stinger. Для реэкспорта систем Эстонии, Литве и Латвии требовалась санкция США как производителя и поставщика вооружений.

Как пояснил посол Эстонии на Украине Каймо Кууск, речь идет о десятках ракетных комплексов. Он также указал, что Таллин может направить Киеву 122-миллиметровые гаубицы Д-30, но для этого потребуется санкция Берлина и Хельсинки.