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Экс-главу Минздрава Иркутской области и ее сына осудят за аферу с масками

Экс-министра здравоохранения Иркутской области осудят за аферу с масками на 90 млн рублей

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Иркутской области бывший министр здравоохранения Наталия Ледяева предстанет перед судом по делу о мошенничестве с незарегистрированными медицинскими масками и респираторами на сумму более 90 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 24 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

Также по делу проходят еще шестеро обвиняемых, в числе которых и сын экс-министра. По данным следствия, с апреля по октябрь 2020 года он и его сообщники поставляли фальсифицированные средства индивидуальной защиты в больницы и поликлиники региона. Деньги на медицинские изделия выделялись из бюджета области. С июня к этой афере присоединилась и сама Ледяева, которая, используя служебное положение, обеспечила заключение госконтракта.

30 ноября 2020 года всех участников преступной схемы задержали. На них завели дело по статьям 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и 238 («Сбыт фальсифицированных, незарегистрированных медицинских изделий») УК РФ. Объем уголовного дела составил 63 тома, сейчас его направили в суд.

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Елизавета Новикова
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