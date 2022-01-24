В России разработают мини-ракеты

Российская корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) работает над созданием мини-ракет для самолетов и кораблей. Об этом сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов, передает РИА Новости.

«На сегодняшний момент, я считаю, что одно из ключевых направлений в развитии авиационно-ракетной техники, морской техники — это миниатюризация тех изделий, которые мы прорабатываем. Всем понятно, что если задачу можно решить, допустим, изделием, которое весит 100 килограммов вместо одной тонны, то, естественно, таких изделий можно больше разместить на носителе, и это будет эффективнее», — сообщил он в эфире телеканала «Россия 24».

Гендиректор КТРВ подчеркнул, что корпорация работает над созданием подобных боеприпасов. По его словам, миниатюризация изделий является одной из сложнейших задач для конструкторов.

Ранее Борис Обносов сообщил, что в России разработали двухзвенную систему защиты побережья и морских коммуникаций. Система, которая включает береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», способна поразить любые надводные и береговые цели.

В октябре в Турции испытали малогабаритную ракету. Боеприпас METE калибра 40 миллиметров предназначен для городского боя. Ракету можно использовать как пехотное оружие и в составе вооружения беспилотников.