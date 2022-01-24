Нганну сравнили с Нурмагомедовым после победы над Ганом на UFC 270

Камерунского и француского бойца смешанного стиля (MMA) Фрэнсиса Нганну сравнили с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Пост доступен в Twitter-аккаунте UFC on BT Sport.

Авторы аккаунта телесети назвали тяжеловеса «Нганнумедовым», сделав отсылку к фамилии российского бойца. «Когда чемпион понял, что удары не проходят, он начал бороться. Некоторые тейкдауны — просто мощь!» — сказано в посте.

Нганну одержал победу над Сирилом Ганом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и защитил титул чемпиона организации. Помимо UFC on BT Sport целый ряд пользователей начали называть Нганну Нганнумедовым из-за его манеры ведения боя в последнем поединке на UFC 270. 35-летний тяжеловес неоднократно проводил тейкдауны. Похожим образом он доминировал над соперниками и Нурмагомедов, когда выступал в UFC.

Нганну впервые защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Он завоевал пояс в марте 2021 года, одержав победу над Стипе Миочичем.