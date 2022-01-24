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Туристку из Нидерландов оштрафовали за нацистское приветствие у ворот Освенцима

В Польше туристка получила штраф за нацистское приветствие у бывшего концлагеря Освенцим

В Польше туристку из Нидерландов оштрафовали за нацистское приветствие на фоне бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом сообщила полиция Малопольского воеводства, передает ТАСС.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 23 января. 29-летняя женщина позировала для фотографии у ворот с надписью Arbeit Macht Frei («Труд освобождает») и изображала нацистские жесты. Снимки делал ее супруг.

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Во второй половине дня мужа и жену задержали. Прокуратура опросила мужчину в качестве свидетеля и приняла решение оштрафовать туристку.

Нарушительница признала свою вину и объяснила, что это была глупая шутка. Согласно закону Польши, публичная пропаганда фашизма влечет за собой наказание на срок до двух лет лишения свободы.

Ранее в Смоленской области был задержан блогер, который оскорбительно высказался в адрес ветерана Великой Отечественной войны в социальных сетях, По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса («Реабилитация нацизма»).

Марина Совина
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