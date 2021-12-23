Российского блогера задержали за оскорбление ветерана

В Смоленской области задержан блогер, который оскорбительно высказался в адрес ветерана Великой Отечественной войны в социальных сетях, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

По данным следствия, в период с 16 по 17 ноября подозреваемый в одном из интернет-сообществ, где обсуждали граффити с портретом артиллериста-зенитчика Виктора Якунина на фасаде смоленской школы, «распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы РФ, связанных с защитой Отечества, и сведения, унижающие честь и достоинство одного из ветеранов».

Как пишет газета «Коммерсантъ», речь идет о жителе города Сафоново, местном блогере Алексее Червякове, к которому утром в четверг, 23 декабря, пришли с обыском сотрудники ФСБ. Его брат рассказал, что самого блогера дома не оказалось: «Позднее он позвонил и сказал, что сам явится, чтобы технику у родителей не изымали и не пугали их обыском. Пришел, после чего его забрали и увезли в Смоленск».

В региональном СК уточнили, что в настоящее время мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос о его заключении под стражу. Следователи провели обыск в его доме и изъяли компьютерную технику. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса («Реабилитация нацизма»).

Ранее в Волгоградской области 54-летний россиянин стал фигурантом уголовного дела сразу по двум статьям Уголовного кодекса после размещения в интернете коллажа ветерана с порнографическими материалами. Мужчина объяснил свой поступок негативным отношением ко Дню воинской славы России и ветеранам.