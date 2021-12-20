Россиянин опубликовал порноколлаж с фото ветерана

Житель Волгограда разместил порноколлаж с фото ветерана Великой Отечественной войны в военном обмундировании, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Кроме того, удалось установить, что на отфотошопленной картинке, сделанной 54-летним россиянином, присутствовало изображение Ордена Отечественной войны на фоне Георгиевской ленты.

Житель Волгограда объяснил свой поступок негативным отношением ко Дню воинской славы России и ветеранам. Полученное изображение мужчина опубликовал на своей странице в «Одноклассниках».

Следователи полагают, что с картинкой, сделанной россиянином, мог ознакомиться неограниченный круг лиц. Сейчас специалисты проводят комплекс мер для того, чтобы собрать доказательственную базу по уголовному делу.

Ранее прокуратура Алтайского края начала проверку после появления в соцсетях созданных в фотошопе фотографий, на которые были добавлены сотрудники ведомства, якобы посетившие мемориал в день окончания Второй мировой войны.

Кадр сделан на фоне мемориала памяти погибших воинов в селе Лебяжье российского города Барнаул. Изображение было отредактировано: на самом деле памятник посетила только женщина-ветеран, но на фото были добавлены два действующих сотрудника местной прокуратуры.